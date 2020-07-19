أودي R8 ولامبورجيني.. أبرز سيارات جاستين بيبير إحداها «منزل متحرك»

استطاع المطرب الشاب جاستين بيبير شراء العديد من السيارات الفارهة رغم عدم بلوغه سن الثلاثين، بفضل صوته وموهبته وقاعدته الجماهرية الكبيرة، فهو يمتلك اسطولا من السيارات المتنوعة وأبرزها لامبورجيني وأودي.









أودى R8

جمع جاستين بيبير بين الرفاهية والأأناقة من خلال اقتنائه لهذه السيارة التي تمتاز بالعديد من الخصائص المميزة التي جعلتها مختلفة عن باقي السيارات التقليدية، حيث تمتلك محرك V10 يقوم على توليد 540 حصان والقدرة على الوصول الى سرعة قصوى تصل الى 209 ميل/ساعة، كما يمكن لهذه السيارة الرائعة ان تتسارع من 0 -60 ميل/ الساعة خلال 2.8 ثانية فقط.





لامبورجيني هوراكان

تحتوي هذه السيارة على شاشةTFT بحجم 12.3 انش وفرامل من الكربون

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك سيارة الهوراكان محرك V10 بحجم 5.2 لتر وعلبة تروس مزدوجة الكلاتش ذات سبع سرعات أوتوماتيكية تقوم على توجيه قوة المحرك البالغة 601 حصان وعزم دوران 560 نيوتن متر الى العجلات، كما يمكن للسيارة ان تسرع من 0-60 ميل/الساعة خلال 3.2 ثانية وسرعة قصوى تصل الى 202 ميل/ساعة.









فيراري 458





يمتلك بيبر سيارتين من نوع فيراري، ولكن تعتبر فيراري 458 ايطاليا التي امتلكها في عام 2011 الاجدر بالذكر، حيث انها تمتلك محرك V10 بحجم 4.5 لتر وعلبة تروس مزدوجة الكلاتش ذات 7 سرعات أتوماتيكية. ويقوم محرك سيارة الفيراري 458 ايطاليا على توليد 562 حصان وعزم دوران يصل الى 540 نيوتن.متر، كما يمكن للسيارة بأن تتسارع من 0 – 60 ميل/ساعة خلال 3 ثواني.

منزل متنقل

يذكر ان جاستين بيبير حرص على الاستمتاع بعطلته مع زوجته هايلي، سيارة ترفيهية باهظة (RV) تحتوي على بساونا بالأشعة تحت الحمراء، أن تكون الرحلة فاخرة حيث أن الجزء الداخلي من سيارة Marathon Coach، التي يعتقد أنها تكلف أكثر من مليون دولار، تمتلك منطقة معيشة واسعة مع ثلاثة أجهزة تلفزيون بشاشات مسطحة وإضاءة LED.

تتميز السيارة بستائر داكنة اللون بطول الطابق لضمان حصول الزوجين من مشاهير الفئة الأولى على أقصى قدر من الخصوصية في رحلاتهما.



