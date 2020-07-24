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أخبار العالم

الصين: إغلاق القنصلية الأمريكية في تشنجدو رد فعل مشروع

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:05 ص
الصين: إغلاق القنصلية
الصين: إغلاق القنصلية الأمريكية في تشنجدو رد فعل مشروع
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شيماء مصطفى
أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن إغلاق القنصلية الأمريكية في تشنجدو، يعد رد فعل ضروري ومشروع، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت وزارة الخارجية الصينية، أبلغت اليوم الجمعة، السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على إنشاء وتشغيل القنصلية العامة الأمريكية في تشنجدو جنوب غربي البلاد.

يأتي ذلك كرد مماثل بعد أن طالبت الولايات المتحدة، الصين الأربعاء الماضي، بإغلاق قنصليتها العامة في هيوستن بشكل مفاجئ.

هذا الأمر الذي اعتبرته الصين، انتهاك للقانون الدولي، والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وبنود الاتفاقية القنصلية الصينية الأمريكية، والإضرار بالعلاقات الصينية الأمريكية.
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