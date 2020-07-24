رسميا.. ريلمى تطلق هاتف Realme 6i .. سعر ومواصفات .. فيديو

أعلنت شركة Realme ريلمى الصينية، اليوم الجمعة، رسميا عن هاتفها Realme 6i في بث مباشر، في الهند، وذلك بعد نجاحها فى إطلاق عدد من الهواتف مثل مجموعة Narzo 10 و Realme C و وكذلك مجموعة Realme 6 .





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Realme 6i يأتى بشاشة 6.5 بوصة، من نوع LCD ، وبدقة Full-HD+ ، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 ، ومعدل تحديث للشاشة ب 90 هرتز، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة.









ويتميز هاتف Realme 6i على 4 كاميرات تأتى الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، والثانية بعدسة واسعة 8 ميجا بيكسل، والثالثة من نوع portrait بدقة 2 ميجا بيكسل، و أما الرابعة بعدسة مكبرة 2 ميجا بيكسل.

ويأتى هاتف Realme 6i بمعالج من نوع MediaTek Helio G90T ، بالإضافة إلى نسختين للمساحة الداخلية والذاكرة العشوائية الاولى 64 /4 ، والثانية ب 256 / 6 ، ونظام تشغيل Android 10 ، وواجهة سوفت وير مستخدم Realme UI 1.0 .





ويحتوى هاتف Realme 6i على بطارية بسعة 4.300 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 20 واط، مع فتحة للشحن من نوع USB Type-C و فتحة للسماعات ب 3.5 مم.





ويبلغ سعر هاتف Realme 6i حوالى 174 دولار أمريكى أى ما يعادل 2.782 جنيه مصرى لأصغر نسخة وهى 64 /4 .



