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سيارات

السيارة جلوري 2021 تصل مصر بسعر 169 ألف جنيه

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:46 ص
صدى البلد
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أماني نوار
خلال الساعات الأخيرة تم الكشف عن طرازات 2021 الجديدة من سيارة جلوري في مصر 330 S في السوق المحلية عبر وكيلها ناشوينال موتورز، حيث تم تقديم السيارة بفارق سعري عن موديلات 2020 في مصر. 

كما سيتم تقديم أول فئة من السيارة بمحرك 1200 سي سي مانيوال هاي لاين بسعر 169 ألف جنيه لموديلات 2020 لكنها لم تطرح كموديلات 2021 بعد


وأكدت الشركة أنها طرحت موديلات 2021 من الطرازات بمحرك 1500 سيسي الفئة الاولى مانيوال هاي لاين  بسعر 188 ألف جنيه بدلا من السعر السابق 187 ألف جنيه بزيادة تصل الي 1000 حنيه، كما طرحت الشركة الفئة الثانية من السيارة مانيوال توب لاين موديل 2021 بنفس المحرك بسعر 207 ألف جنيه كما في موديلات 2020 بدون تغيير.

وأعلن وكيل سيارات جلوري في مصر عن طرح ميزة جديدة في سيارته جلوري glory 330s  الشكل الجديد وهي تقنية بتقنية الـ 360° التي تتيح للسائق رؤية كافة تفاصيل السيارة و تأتي جلوري glory 330s  بمحرك سعة 1500 سي سي متصل بفتيس مانيوال من 5 سرعات و تصل قوتة الي 115 حصان.

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