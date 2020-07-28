قناة الزمالك تقطع الإرسال عن مرتضى منصور عقب الهجوم على مسؤوليها

قطعت قناة الزمالك، الإرسال عن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، أثناء بث المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية على الهواء مباشرة.
وهاجم مرتضى منصور، أثناء المؤتمر، أحد مسؤولي مجموعه اعلام المصريين التي تدير القناة، حيث تم عقب ذلك، قطع الإرسال مباشرة، ثم عاد بعد عدة دقائق
وكان المستشار مرتضى منصور أكد، أن فائض ميزانية النادي 50 مليون بعد الإنجازات والإنشاءات التي تم إنجازها.
وأضاف مرتضى منصور، في كلمته للجمعية العمومية للزمالك المُذاعة عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة النادي، "تسلمت النادي وفي خزينته 600 جنيه فقط".
وتابع مرتضى منصور، "الزمالك سيكون أول نادٍ في مصر يمتلك استادا خاصا، من أموال الجمعية العمومية للنادي، وملككم أنتم عكس الأندية التي تمتلك استادات قامت الدولة بتأسيسها".
وأشار الي ان "فرع النادي بـ 6 أكتوبر سننتهي من المرحلة الأولى لبنائه خلال عام قادم".