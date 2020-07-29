بتدخل على الفيسبوك.. محاسب يمزق جسد شقيقته فى الصعيد

لكثرة دخولها على فيس بوك، تخلص محاسب من شقيقته بتمزيق جسدها بالمطواة فى نجع حمادي.







لم يكلف نفسه عناء إقناعها مرة وأخرى بالتخلص من عادتها السيئة بقضاء كامل وقتها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فمزق جسد شقيقته بمطواة لتلقى مصرعها فى الحال بـنجع حمادى.





بدأت تفاصيل الواقعة بعودة المحاسب من عمله بدولة الكويت، لقضاء إجازته المعتادة بقريته فى نجع حمادى، لكنه لاحظ قضاء شقيقته التى تصغره بعام، معظم وقتها على الهاتف المحمول.





حذرها من كثرة الدخول على "فيس بوك"، لكنها أقنعته، بأنها تتواصل مع فتيات فقط على صفحتها، لكن مع إصرارها على البقاء لساعات طويلة على موقع التواصل الاجتماعي، غافلها واختطف منها الهاتف المحمول للتأكد من صدقها بشأن عدم التواصل مع رجال.





لكن الأزمة أصبحت أمرًا واقعًا، بعدما شاهد الشقيق محادثات لشقيقته مع رجال، بعكس ما حاولت إقناعه به، بأنها تراسل فتيات فقط، طلب منها إغلاق صفحتها وقطع صلاتها بمن تراسلهم، لكنها رفضت.





لحظات وحدثت مشاجرة ساخنة بين الشقيقين، انتهت بطعنات قاتلة فى مناطق متفرقة بالجسد من سلاح أبيض" مطواة" يحملها الشقيق بين طيات ملابسه، لتلفظ المجنى عليها أنفاسها الأخيرة أمام شقيقها.





بعد ارتكاب جريمته فر هاربًا من المنزل ظنًا منه أنه نجا بفعلته، لكن ما هى إلا ساعات قليلة وكان الخبر عند أجهزة الأمن التى تحفظت على الجثة وبعدها بوقت قليل تم القبض على الشقيق الجانى.





أثناء التحقيقات معه من قبل أجهزة الأمن، أقر بارتكابه جريمة قتل شقيقته، لوجودها الدائم على موقع فيس بوك، وتواصلها مع رجال وعدم تنفيذ كلامه بترك موقع التواصل الاجتماعي.





وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العميد محمد ياسر، مدير المباحث، بالعثور على جثة "ز. ع"، ٢٧ عاما، ملقاة فى حجرة بمنزل أسرتها بنجع حمادى، وبها عدة طعنات نافذة، وتبين من تحريات العميدين عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، وسعيد عابد، رئيس المباحث، أن مرتكب الحادث شقيقها محمد، ٢٨ عاما، يعمل محاسبا بالخارج.





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