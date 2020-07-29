محامي حلوان تقدم ميزانيتها لمجلس النقابة العامة لمناقشتها

قدمت نقابة محامين حلوان ميزانيات منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن إلى مجلس النقابة العامة لمناقشتها.





ودعا مجلس النقابة الفرعية حلوان ، الجمعية العمومية لاجتماع عادي لعرض ومناقشة الميزانية بمقر النقابة، وذلك يوم الخميس الموافق 27 أغسطس المقبل .





جاء في نص الدعوة: “يتشرف مجلس نقابة محامي حلوان بدعوة السادة المحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية لفرعية حلوان ( المعادي- البساتين ودار السلام- مايو والتبين – حلوان ) لاجتماع عادي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع: عرض ومناقشة ميزانيات أعوام 2018/2019 واعتماد هذه الميزانيات، و مناقشة ما تم انجازه منذ عام 2016 حتى الآن و ما يستجد من أعمال.



