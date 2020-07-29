محامي حلوان تقدم ميزانيتها لمجلس النقابة العامة لمناقشتها

قدمت نقابة محامين حلوان ميزانيات منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن إلى مجلس النقابة العامة لمناقشتها.
ودعا مجلس النقابة الفرعية حلوان ، الجمعية العمومية لاجتماع عادي لعرض ومناقشة الميزانية بمقر النقابة، وذلك يوم الخميس الموافق 27 أغسطس المقبل .
جاء في نص الدعوة: “يتشرف مجلس نقابة محامي حلوان بدعوة السادة المحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية لفرعية حلوان ( المعادي- البساتين ودار السلام- مايو والتبين – حلوان ) لاجتماع عادي.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع: عرض ومناقشة ميزانيات أعوام 2018/2019 واعتماد هذه الميزانيات، و مناقشة ما تم انجازه منذ عام 2016 حتى الآن و ما يستجد من أعمال.
وكان قد طالب نقيب المحامين رجائي عطية،نقباء النقابات الفرعية بسرعة موافاة النقابة بالحسابات الختامية عن السنوات من 2016 وحتى 2019 مع بيان حساب الإيرادات والمصروفات من يناير 2020 وحتى نهاية مارس 2020 وموافاتنا بالميزانية التقديرية عن العام المالي 2020 وذلك حتى يمكننا تقدير وصرف المخصصات المالية لكل نقابة فرعية.