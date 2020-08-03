مشردتان في الشوارع.. مواطن يناشد التضامن إنقاذ سيدة وطفلة

أرسل أحد المواطنين شكوى إلى خدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد" متضررًا من وجود سيدة وطفلة ينامان في الشارع.





وقال المواطن في شكواه: "أتمنى مساعدة هذه الفتاة والطفلة النائمتين بجوار الرصيف منذ ثلاث أيام، ينامون ليلا في نفس المكان وهيئتهم تدل على أنهم بقالهم فترة مش كبيرة فالشارع".





وطالب المسؤولين ووزارة التضامن مساعدتهم ومحاولة التوصل لأهلها.





وأوضح أنهما ينامان بجوار باب قسم أول مدينة نصر أسفل كوبري عباس العقاد الجديد امام عمارات 15 مايو.



