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بين الناس

مشردتان في الشوارع.. مواطن يناشد التضامن إنقاذ سيدة وطفلة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل أحد المواطنين شكوى إلى خدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد" متضررًا من وجود سيدة وطفلة ينامان في الشارع.

وقال المواطن في شكواه: "أتمنى مساعدة هذه الفتاة والطفلة النائمتين بجوار الرصيف منذ ثلاث أيام، ينامون ليلا في نفس المكان وهيئتهم تدل على أنهم بقالهم فترة مش كبيرة فالشارع". 

وطالب المسؤولين ووزارة التضامن مساعدتهم ومحاولة التوصل لأهلها. 

وأوضح أنهما ينامان بجوار باب قسم أول مدينة نصر أسفل كوبري عباس العقاد الجديد امام عمارات 15 مايو.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
مشردتان في الشوارع.. مواطن يناشد التضامن إنقاذ سيدة وطفلة
مشردتان في الشوارع.. مواطن يناشد التضامن إنقاذ سيدة وطفلة
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