بعد تناول أكلات عيد الأضحى .. 5 حيل للتخلص من عسر الهضم والتلبك المعوي



2- تناول الخضروات الورقية مثل البقدونس والخس بجانب الأكلات الدسمة.



4- تقليل كمية الطعام المتناولة، والتوقف عن الأكل قبل الشعور بالامتلاء.



5- ممارسة الرياضة بعد ساعتين من تناول الوجبة.

