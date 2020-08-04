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بعد تناول أكلات عيد الأضحى .. 5 حيل للتخلص من عسر الهضم والتلبك المعوي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:04 ص
5 حيل للتخلص من
5 حيل للتخلص من عسر الهضم والتلبك المعوي بعد تناول اللحوم
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آية التيجي
كثيرا ما يتوافد البعض على المستشفيات في فترات الأعياد يشتكون من آلام في المعدة أو الأمعاء، بسبب الأطعمة التي تناولوها خلال عيد الأضحى، والمعروف ان الإكثار منها يتسبب في مشاكل للمعدة، وعسر الهضم.

وعلق معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه مع الاحتفال الأيام الماضية بعيد الأضحى المبارك، وتناول أكلات عيد الأضحى، فإن الإكثار من تناول هذه الأطعمة يمكن ان يتسبب في عسر الهضم، ومشاكل المعدة.


وتابع القيعي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان هناك مجموعة من أهم النصائح التي تساعد على تخفيف عسر الهضم والتلبك المعوي، والذي تسبب به تناول اكلات عيد الأضحى بشكل مفرط، ومن أهمها :

1- مضغ الأكل ببطء وبشكل صحيح.

2- تناول الخضروات الورقية مثل البقدونس والخس بجانب الأكلات الدسمة.

3- شرب المشروبات المهدئة للمعدة، مثل: النعناع والينسون والكاموميل.

4- تقليل كمية الطعام المتناولة، والتوقف عن الأكل قبل الشعور بالامتلاء.

5- ممارسة الرياضة بعد ساعتين من تناول الوجبة.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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