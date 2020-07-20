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مرأة

عسر الهضم علامات تحذيرية انتبهي لها وحيل تخلصك منه بدون أدوية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:00 ص
عسر الهضم
عسر الهضم
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لمياء الياسين

بدون ملينات .. 4 حيل مذهلة للتخلص من عسر الهضم
نتائجه مذهلة.. تعرفى على علاج عسر الهضم
أنتبهى لها .. تعرفى أعراض وأسباب عسر الهضم

هل تعاني من عسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي؟ ولا تفضلين دوما اللجوء إلى تناول الملينات إليك أسباب وأعراض عسر الهضم وبعض الطرق البديلة للتعامل مع عسر الهضم والإمساك بدلًا من تناول مسكنات الألم ومشروب سحرى يخلصك من عسر الهضم فى لمح البصر يقدمها موقع "برايت سايد". 

أعراض وأسباب

يعد عسر الهضم من أكثر الأمراض التى يعانى منها العديد من الأشخاص، وذلك نتيجة للعديد من الأسباب، ويعرف عسر الهضم  بشعور غير مريح بالامتلاء أو الألم أو الحرق في الجزء العلوي من البطن

أعراض عديدة يتجاهلها الكثيرين لمشاكل عسر الهضم إليك أبرزها ووفقًا لموقع "emedicine health

- حرقة في المعدة
- الغازات و الغثيان  والشعور بالانزعاج في المعدة 
- الإمساك أو الإسهال 
- قلة الشهية زفقدان الوزن

أما عن أسباب عسر الهضم فهى القرحة وارتجاع المريء  وحصى في المرارة و التهاب البنكرياس والمعدة  والتسمم الغذائي

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بجانب الأعراض والأسباب السابقة إليك حيل سريعه تخلصك من عسر الهضم تعرفى عليها يقدمها موقع برايت سايد

1. للضغط الدافئ لتخفيف الألم
 
يمكن للضغط الدافئ أن يخفف الألم الذي تشعر به من عسر الهضم بشكل ملحوظ يمكنك إستخدام وسادة تدفئة ولا تضعها أبدًا  مباشرة على الجلد . يجب أن تكون هناك طبقة من الملابس لتجنب الحرق فإذا لم يكن لديك جهاز تدفئة ، فعليك إستعمال كمادة قديمة من القماش الساخن الجيد أيضًا وفي حالة الإمساك ، يمكنك أيضًا الاستحمام بماء إبسوم .

2. شرب صودا الخبز

قومى بإذابة ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء وتناوليها كلها. تذكرى أنه لا يجب خلط الصودا مع الأدوية الأخرى لمدة ساعتين على الأقل لأنه  يبطئ معدل امتصاص جسمك لبعض الأشياء ويمكنه ، بدوره ، تغيير طريقة عمل الأدوية الأخرى.

3. لا تستلقي - ارفع الجزء العلوي من الجسم
 
الاستلقاء على السرير ليس هو الخيار الأفضل عند ألم معدتك.يمكن لأحماض المعدة أن تتدفق بسهولة وتسبب حرقة المعدة . إما أن تجلس في السرير عندما لا تكون نائمًا أو تستخدم وسادة عالية جدًا أثناء الليل. ارفع رأسك وجزء من الجسم عند 6-10 بوصة يساعد ذلك على تخفيف الإمساك

4. تناول الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف تحسن من عمل الأمعاء. كلما تناولت المزيد من الألياف يمكن لأجسامنا تمريره بسهولة أكبر لمنع الإمساك

عسر الهضم والإمساك، مشكلة شائعة لدى الكثيرين يمكن التخلص منها بدون أدوية بمشروب سريع يساعد على علاج الامساك وعسر الهضم إليك مكونات المشروب وطريقة تقديمه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.


مشروب سحرى لعلاج عسر الهضم

 بجانب الحيل السابقة إليك مشروب سحرى للتخلص من عسر الهضم يقدمه موقع بولد سكاى الهندى

مشروب الشمر والنعناع

مكونات مشروب علاج عسر الهضم

ملعقة من الشمر
ملعقة من النعناع
نصف ملعقة من الزنجبيل
نصف ملعقة البابونج

طريقة تحضير مشروب علاج عسر الهضم:

فى وعاء قومى بغلى المكونات لمدة 15 دقيقة ثم تركها جانبا حوالى 15 دقيقة ثم تصفيتها تساعد مكونات هذا المشروب على علاج عسر الهضم والإمساك

كوب من هذا المشروب يخفف من ألم المعدة ويخفف من الإمساك و يعتبر مفيدًا للغثيان بسبب المنثول في أوراقه والذي يعمل كمسكن طبيعي للألم. الشمر يحفز تدفق الصفراء ، يعزز الزنجبيل اللعاب الذي يظهر في فمك والبابونج يريح تشنجات العضلات. يعمل الأربعة جيدًا معًا لمصلحتك.

أما  البابونج والزنجبيل فكلاهما له تأثيرات مماثلة مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين. فهو يساعد في الإسهال ومتلازمة القولون العصبي والمغص.
 
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