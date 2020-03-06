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مرأة

لو عندك إمساك.. وصفة سحرية تخلصك من متاعبه

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:46 م
الامساك
الامساك
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آلاء حسن
 الامساك ينتج عن قصور ذاتي في القولون وضعف قاع الحوض، وهناك العديد من العوامل التي تسبب الامساك على سبيل المثال: الأدوية، الاضطرابات الهرمونية، الأمراض التي تؤثر أيضا على القولون، ويمكن أن تؤدي المسهلات إلى اختلال التوازن بالكهرباء الذي قد يسبب الشعور بالمرض وقد يؤثر على الطفل.


أسباب الإمساك :

نظام غذائي منخفض الألياف وخاصة الوجبات الغذائية الغنية باللحوم أو الحليب أو الجبن
عدم ممارسة الرياضة
تأخير الدافع للحصول على حركة الأمعاء
السفر أو غيره من التغييرات في الروتين
بعض الأدوية مثل مضادات الحموضة عالية الكالسيوم وأدوية آلام الحمل.

افضل ملين للبطن : 

اتبع هذه الخطوات اذا كنت تعاني من الامساك:
اشرب كوبين أو أربعة أكواب إضافية من الماء يوميًا.
جرب السوائل الدافئة خاصة في الصباح.
أضف الفواكه والخضروات إلى نظامك الغذائي.
 أكل الخوخ والحبوب النخالة.
ممارسة  الرياضة معظم أيام الأسبوع عندما تحرك جسمك تكون العضلات في الأمعاء 

وفقًا لموقع boldsky، معظم حالات الإمساك خفيفة ويمكن علاجها بسهولة مع التغييرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة، إذا كنت تعاني من الإمساك المزمن ، أو الإمساك مع تغييرات الأمعاء الأخرى، فمن المهم أن تتحدث مع طبيبك.

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