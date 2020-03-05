الإمساك .. 3 أسباب للإصابة و4 حيل للتخلص منه

الامساك عادة بسبب الحركة البطيئة للمواد خلال الامعاء، ويعتبر أسباب الامساك له على سبيل المثال: الأدوية، الاضطرابات الهرمونية، الأمراض التي تؤثر أيضا على القولون، وارتفاع مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون أثناء الحمل، و الامساك هو واحد من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعًا في الولايات المتحدة حيث يصيبه 2.5 مليون شخص. يحدثعادة بسبب الحركة البطيئة للمواد خلال الامعاء، ويعتبر الامساك قصور ذاتي في القولون وضعف قاع الحوض، هناك العديد منله على سبيل المثال: الأدوية، الاضطرابات الهرمونية، الأمراض التي تؤثر أيضا على القولون، وارتفاع مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون أثناء الحمل، و

تعريف الامساك





تعريف الامساك على أنه حركات الأمعاء القاسية والجافة، و تتمثل وظيفة القولون الرئيسية في امتصاص الماء من الطعام المتبقي لأنه يمر عبر الجهاز الهضمي ثم يخلق البراز، و تدفع عضلات القولون في النهاية إلى التخلص من المخلفات عبر المستقيم للتخلص منها، وإذا ظل البراز في القولون لفترة طويلة، فقد يصبح من الصعب وصعوبة المرور، في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي المسهلات إلى اختلال التوازن بالكهرباء الذي قد يسبب لك الشعور بالمرض وقد يؤثر على طفلك. يتمعلى أنه حركات الأمعاء القاسية والجافة، و









اسباب الامساك :





نظام غذائي منخفض الألياف وخاصة الوجبات الغذائية الغنية باللحوم أو الحليب أو الجبن

عدم ممارسة الرياضة

تأخير الدافع للحصول على حركة الأمعاء

السفر أو غيرها من التغييرات في الروتين

بعض الأدوية مثل مضادات الحموضة عالية الكالسيوم وأدوية الألم

حمل





أعراض الامساك :





أعراض الامساك: قد يختلف تعريف كل شخص لحركات الأمعاء الطبيعية، ويذهب بعض الأفراد ثلاث مرات في اليوم إلى الحمام، بينما يذهب الآخرون ثلاث مرات في الأسبوع، ويعتبر هذا التغير سبب





أقل من ثلاث حركات الأمعاء في الأسبوع

توتر أو ألم أثناء حركات الأمعاء

شعور بالامتلاء ، حتى بعد وجود حركة الامعاء

تعاني من انسداد المستقيم





ومعظم حالات الإمساك خفيفة ويمكن علاجها بسهولة مع التغييرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة، إذا كنت تعاني من الإمساك المزمن ، أو الإمساك مع تغييرات الأمعاء الأخرى، فمن المهم أن تتحدث مع طبيبك.









افضل ملين للبطن :





اتبع هذه الخطوات اذا كنت تعاني من الامساك:

اشرب كوبين أو أربعة أكواب إضافية من الماء يوميًا.

جرب السوائل الدافئة خاصة في الصباح.

أضف الفواكه والخضروات إلى نظامك الغذائي.

أكل الخوخ والحبوب النخالة.

ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع عندما تحرك جسمك تكون العضلات في الأمعاء





ويعد تغيير نظامك الغذائي وزيادة مستوى نشاطك البدني أسهل الطرق وأسرعها لعلاج الإمساك، واليكم وصفة سهلة لـ علاج الامساك :





3 تمرات من حبات رطبة منزوعة النوى و مغسولة بالمياة المغلية .

تقطيع التمرات بسكين الى قطع صغيرة، ويرفع على النار ويغلي من مياه معقمة .

وتفرغ حبات التمر من المياة وتغطى وتترك مدة ساعتين الى ثلاث ساعات حتى يصبح التمر لونه فاتح .

صيفي جيدا ويعصر التمر من المصفاة ويوضع فى شاشة بحيث تصبح مستديرة ،وتربط ونضعها فى فم الرضيع بحذر شديد مثل ثدى الأم نمسكها بيدينا.

يبدأ الرضيع فى مصها ألى أن يشبع كما ممكن بعد تصفيتها وضعها فى الببرونة و إطعام الرضيع منها مثل الحليب وهذه الحيلة تناسب أكثر الأمهات التى يرضعن أطفالهن بشكل طبيعي .





امساك الاطفال :





التين مصدر رائع للألياف وتعزيز حركة الأمعاء فهو بمثابة ملين طبيعي، ويمكنك إضافة التين المجفف إلى دقيق الشوفان لمزيد من الراحة.





يعد الموز حلًا فعالًا وسريعًا للإمساك، وهو فعال جدًا في علاج مشاكل المعدة، حيث يساعد في استعادة وظيفة الأمعاء ويمكن أن يساعد في علاج الإسهال، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في استعادة الصحة الهضمية الجيدة.





يساعد اللوز المنقوع على هضم الطعام بشكل أسرع وأكثر سلاسة عن طريق تسهيل العملية الهضمية بأكملها فعندما تنقع اللوز في الماء ، تتم إزالة الجلد الخارجي، مما يجعلها سهلة الهضم وهذا يتيح لك الحصول على أقصى قدر من التغذية.





كما أثبتت إحدى الدراسات العلمية أن اللوز المنقوع له نفس تأثير البروبيوتيك " البكتيريا الموجودة فى الزبادي والتي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي " يمكن أن يعزز وظيفة الجهاز المناعي خاصة فيما يتعلق بالمعدة والأمعاء والجهاز الهضمي.









اذهب للعلاج الطبي على الفور إذا واجهت أيًا مما يلي:





دم في البراز أكثر

براز غامق أو بلون القطران

ألم شديد في البطن