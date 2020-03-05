24 ساعة فضائح.. قصة حب ياسمين عبدالعزيز.. وطليقة خالد عليش

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرًا 24 ساعة من "وصلات الردح" بين عدد من المشاهير والتي كشفت المستور بين خلافات عائلية بين الأشقاء وبين الأزواج وبعضهم، كانت أبرزها فضيحة زوجة الفنان «خالد عليش» والأقوى خناقة بين شقيق الفنانة «ياسمين عبدالعزيز» والفنان «أحمد العوضي» بعدما شهر الأخ بأخته عبر حسابه الشخصي في فيسبوك.

"خالد عليش في الكنافة"

بهذه الجملة انتقدت الفنانة «ميما الشامي» طليقها الفنان والإعلامي «خالد عليش» عبر حسابها في موقع التواصل فيسبوك قبل أن تشتكي من تجاهله لتغطية نفقتها هي وابنتها قائلة: "هو 4000 جنيه في الشهر يكفى بنت في مدرسة انترناشونال في حين باباها بيقبض 75000 جنيه؟".





وأضافت: "هو اللي خانى وضربني وكنت انا اللي بعتذر عشان أنا قصرت واخد فلوسي ومعترف بده بس مش عايز يدهاني غير لما اوافق على شروطه ولا ألجأ للقضاء"، واشتكت قائلة: "انت ماتعرفش أنا ببيع ايه عشان اصرف على بنتى خاصة إنى مريت بظروف قاسية جدا وتحديدا بعد مرض والدتي".





وطالبها البعض بحذف المنشور لكنها رفضت، وطالبها البعض الآخر بإثباتات فأكدت أنها تمتلك صورًا تثبت كل ادعاءاته إلا أنها قالت: "أنا اتربيت مافضحش حد كان فيه بيني وبين عيش وملح".





خناقة شقيق «ياسمين عبدالعزيز» و«أحمد العوضي»

فاجأ الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيه بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى شقيقته من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك طلب منها توضيح علاقتها بالفنان أحمد العوضي ولكن بدون ذكر اسمه، وذكر عدد من الفضائح لشقيقته .

وتطورت الأمور بين شقيق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وتبادل الطرفان الرسائل على السوشيال ميديا ولكن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي حسما الجدل في نهاية الأمر وأعلنا حبهما لبعضهما.

كان وائل عبدالعزيز قد ذكر في رسالته عدد من الفضائح قائلًا: "بداية من مشاكلك مع الشاعر وبراده وانتي عارفة إن أنا اتأذيت فيها إزاي وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب الي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها.. ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي انا ووالدتك إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك".

وأضاف في رسالته: "أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب الي هتفقس له كل يوم أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دي الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف إنك مرفوض رفضًا باتا فعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال الي انت سالكه من سنين مع بنات الناس!!!".