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فن

بوس وأحضان.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد قرار حبسه عاما

الخميس 05/مارس/2020 - 01:57 ص
حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، مقطع فيديو جديدًا للفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب، بعد الحكم عليه بالحبس عامًا؛ على خلفية دعوى قضائية ضده من قبل ياسر خليل، مدير أعمال، شيرين السباق، متهمًا زوجها بالشروع فى قتله.

 
وتظهر شيرين عبد الوهاب، فى الفيديو وحسام حبيب أثناء لقائهما بأحد البرامج أثناء إقامة مهرجان الفجيرة، وشهد اللقاء تبادل الأحضان والقبلات بينهما.


وقالت شيرين عبد الوهاب عن زوجها "حسام يهتم كثيرا بى و"بيدلعنى" وانا كمان زى ما بهتم بملابسه وشرباته اهتم ايضا بعمل المقصر فيه". 


وقال حسام حبيب "شيرين عبد الوهاب هى زوجتى وحبيبتى وأمى وكل شيء بالنسبة لى". 

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