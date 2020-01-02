بدون ملينات .. حيل سريعة لعلاج الإمساك

الأمساك وعسر الهضم يسببان العديد من المشاكل الصحية في حال تفاقم الحالة وعدم العلاج في وقتٍ مبكر بجانب أعراضهما المزعجة ..إليك حيل سريعه تخلصك من الإمساك وعسر الهضم بوصفات طبيعيه سهلة وسريعة يقدمها موقع برات سايد



مشروب الأنانس والليمون



المقادير:



قطعة أناناس طازجة

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب عسل ابيض

كوب ثلج

ماء بارد

"التزيين"

شرائح ليمون



طريقة التحضير:



اخلطي كل المكونات في الخلاط ثم ضيفي الثلجىوقدميه وزينيه بشرائح الليمون.



مشروب أوراق النعناع والكمون



مكونات المشروب



بضع أوراق من النعناع الأخضر.

بضع قطرات من عصير الليمون.

ملعقتان من الكمون

ملعقتان من الجنزبيل



طريقة تحضير المشروب :



فى وعاء على النار قومي بغلي بذور الكمون ثم أضيفي لها شرائح الليمون الطازج والجنزبيل وأوراق النعناع وقومى بتصفيته وتناوله ثلاث مرات يوميا بعد الوجبات الرئيسية الثلاث.



مشروب الزعتروالكامويل



مكونات المشروب ..

ملعقة من النعناع

ملعقة من الكاموميل

ملعقة من الكراوية



طريقة تناوله



فى وعاء على النار قومى بغلى كافة المكونات وتركها جانبا ثم تصفيته وتناول كوب منه بين الإفطار والسجور لها مفعول السحر فى تلين حركة الأمعاء.

