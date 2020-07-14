بدون ملينات .. 4 حيل مذهلة للتخلص من الإمساك



هل تعاني من عسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي؟ إليك بعض الطرق البديلة للتعامل مع عسر الهضم والإمساك بدلًا من تناول مسكنات الألم يقدمها موقع "برايت سايد".



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1.

للضغط الدافئ لتخفيف الألم





2. شرب صودا الخبز





قومى بإذابة ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء وتناوليها كلها. تذكرى أنه لا يجب خلط الصودا مع الأدوية الأخرى لمدة ساعتين على الأقل لأنه يبطئ معدل امتصاص جسمك لبعض الأشياء ويمكنه ، بدوره ، تغيير طريقة عمل الأدوية الأخرى.





3. لا تستلقي - ارفع الجزء العلوي من الجسم





4. تناول الأطعمة الغنية بالألياف





الألياف تحسن من عمل الأمعاء. كلما تناولت المزيد من الألياف يمكن لأجسامنا تمريره بسهولة أكبر لمنع الإمساك.