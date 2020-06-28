أبرزها الخوخ والكتان.. 5 طرق سريعة لعلاج الإمساك

يمكن أن يكون الإمساك مُزعجًا للغاية ويمكنك التخلص من المعاناة من الإمساك عن طريق 5 طرق سريعة يُقدّمها موقع "برايت سايد".









1. تناول شاي العسل والليمون.

اصنع الشاي بإضافة العسل والليمون إلى الماء. العسل ملين وأما الليمون يعمل كمنشط طبيعي للجهاز الهضمي ويساعد في طرد السموم من الجسم ومحاربة الإمساك.

2. اشرب الكثير من الماء.

الجفاف هو السبب الأكثر شيوعًا للإمساك ، وشرب كمية كافية من الماء سيحافظ على رطوبة الجسم بشكل صحيح ويسهل مرور البراز.





3. تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تعمل الأطعمة الغنية بالألياف كملين طبيعي ومحاربة الامساك كما يجب عليك تضمين ما لا يقل عن 20-35 جرامًا من الألياف في نظامك الغذائي.

4. تناول الخوخ.

من الأطعمة الغنية بالألياف التى تخفف الإمساك بشكل طبيعي





إذا كنت لا تحب طعم البرقوق ، يمكنك أن تبتلع كوبًا من عصيرها بسرعة. ومع ذلك ، يحتوي العصير على ألياف أقل من الفاكهة.

5. بذور الكتان

لها تأثير ملين تناولى بذور الكتان إذا كنت تعانين من الإمساك.