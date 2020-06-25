بدون دواء ملين.. وداعا للإمساك بـ 5 حيل من مطبخك

هل تعانى من الإمساك و عسر الهضم في بعض الأحيان؟ لاشك أنها علامة تحذير لأمراض أكثر سوءًا مثل قصور الغدة الدرقية والسكري وسرطان القولون ومرض التهاب الأمعاء.







وهناك طرق يمكنك بها التخلص من الإمساك في المنزل يمكنك عبر القول وداعًا الامساك





تناول الماء

يحدث الإمساك بسبب الجفاف في القولون. يعني الحفاظ على الجسم رطبًا بشكل صحيح أنه يتم سحب كمية أقل من الماء من القولون. يحافظ هذا على البراز لينًا ويسمح بمروره بسهولة. من المستحسن شرب 8 أكواب من الماء على الأقل كل يوم حتى تعمل عملية التمثيل الغذائي في الجسم بسلاسة.





الزبادي

البروبيوتيك، البكتيريا المفيدة الموجودة في الزبادي ، يمكن أن تخفف من مشاكل الجهاز الهضمي ويساعد على تخفيف الإمساك.







دبس السكر

يساعد تناول ملعقة كبيرة من دبس السكر الأسود قبل النوم على تخفيف الإمساك.





حبوب السمسم

إذا كنت تعاني من الإمساك ، قم برش بعض بذور السمسم على السلطة أو الزبادي أو العصير. تحتوي ملعقة كبيرة من بذور السمسم على حوالي 1.1 جم من الألياف مما يساعد في تخفيف الإمساك.





البرقوق