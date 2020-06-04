بدون ملينات.. حيلة سريعة تخلصك من الإمساك

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مشروب بذر الكتان والنعناع

مكونات المشروب:

حفنة من بذر الكتان المطحون



حفنة من النعناع



ملعقة من القرفة

ملعقة من بذور الشيا



طريقة عمل مشروب لحرق الدهون:

فى وعاء على النار أضيفى المكونات وقومى بغليهم جيدا و تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك حركة منتظمه للأمعاء وويساعدك على التخلص من عسر الهضم والأنتفاخ وحرق الدهون