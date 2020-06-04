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مرأة

بدون ملينات.. حيلة سريعة تخلصك من الإمساك

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:30 ص
امساك
امساك
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لمياء الياسين
هل تعانى من الإمساك ومشاكل الهضم؟ يمكنك بدون ملينات التخلص من عسر الهضم بمشروبات سريعة التحضير لن تكلفك كثيرا ولكن لها قدرة مذهلة على التخلص من عسر الهضم والإمساك.



إليك مشروبات سريعة لإنقاص الوزن ومحاربة عسر الهضم والانتفاخ يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى..

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مشروب بذر الكتان  والنعناع
مكونات المشروب:

حفنة من بذر الكتان المطحون

حفنة من النعناع

ملعقة من القرفة 

ملعقة من بذور الشيا

طريقة عمل مشروب لحرق الدهون:

فى وعاء على النار أضيفى المكونات وقومى بغليهم جيدا و تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك حركة منتظمه للأمعاء  وويساعدك على التخلص من عسر الهضم والأنتفاخ  وحرق الدهون

  لهضم أفضل يمكنك تناول تلك المشروب بعد الوجبة الرئيسية بنصف ساعه فهو يساعد على التخلص من الإمساك بدون ملينات ويساعد على حرق أسرع للدهون
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