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مرأة

ملينات طبيعية.. 4 طرق سريعة المفعول لـ علاج الإمساك

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:45 ص
علاج الامساك
علاج الامساك
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رشا عوني
يتسبب النظام الغذائي غير الصحي في الإصابة بالإمساك ، خاصة لأصحاب القولون الذين يتأثرون بكل ما يتناولونه، فيعاني البعض من الإمساك نتيجة تناول بعض المخبوزات بشكل مستمر مثل الفينو ، لذا فإن النظام الغذائي اليومي يجب أن يكون متنوعا في العناصر الغذائية ويحتوي على نسبة عالية من الألياف لتجنب حدوث الإمساك  .

قدم موقع healthline  طرق طبيعية فعالة في علاج الإمساك في البيت دون الحاجة لاستخدام أدوية ملينة .. 

طريقة علاج الامساك بالعسل 
يعتبر العسل من الملينات الطبيعية لـ علاج الامساك في المنزل عن طريق تناول ملعقة من العسل الابيض على الريق وملعقة أخرى قبل النوم.

كما يمكن علاج الامساك بالعسل عن طريق خلط ملعقة كبيرة من العسل الابيض في كوب ماء دافىء وتناولها على الريق يوميا.

علاج الإمساك بالكمون والليمون 
وهو صحي و يخلصك من انتفاخ القولون و آلام المعدة كما يساهم بشكل كبير في علاج الامساك بالمنزل دون ادوية ، فقط قم بغلي الكمون في قدر من الماء و أضف له شرائح الليمون . 

علاج الإمساك بالشبت
 الشبت ، وهو مشروب صحي مفيد لصحة الكلى و القولون ايضا ويعمل على تهدئة المعدة ويعتبر افضل طرق علاج الإمساك بالأعشاب ، عن طريق غلي حزمة من الشبت الطازجة وشرب الماء بعد تصفيته . 

علاج الإمساك بالماء الدافىء والليمون 
وهو ينظف الجسم والكبد و المعدة وكذلك يريح القولون ويخلصك من الامه وتشنجاته، ويعمل كملين طبيعي خاصة عند اضافة العسل الابيض له. 
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