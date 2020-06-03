ملينات طبيعية.. 4 طرق سريعة المفعول لـ علاج الإمساك

يتسبب النظام الغذائي غير الصحي في الإصابة بالإمساك ، خاصة لأصحاب القولون الذين يتأثرون بكل ما يتناولونه، فيعاني البعض من الإمساك نتيجة تناول بعض المخبوزات بشكل مستمر مثل الفينو ، لذا فإن النظام الغذائي اليومي يجب أن يكون متنوعا في العناصر الغذائية ويحتوي على نسبة عالية من الألياف لتجنب حدوث الإمساك .





قدم موقع healthline طرق طبيعية فعالة في علاج الإمساك في البيت دون الحاجة لاستخدام أدوية ملينة ..





طريقة علاج الامساك بالعسل

يعتبر العسل من الملينات الطبيعية لـ علاج الامساك في المنزل عن طريق تناول ملعقة من العسل الابيض على الريق وملعقة أخرى قبل النوم.





كما يمكن علاج الامساك بالعسل عن طريق خلط ملعقة كبيرة من العسل الابيض في كوب ماء دافىء وتناولها على الريق يوميا.



