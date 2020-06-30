فى غمضة عين وبدون ملينات.. 5 حيل تخلصك من عسر الهضم

على الرغم من حجمها الصغير، فإن بذور عباد الشمس حل سحرى لتخفيف الإمساك فيحتوي كوب واحد فقط من هذه البذور على 1 جرام من الألياف القابلة للذوبان و3 جرامات من الألياف الغذائية، وكلاهما يمكن أن يحسن وظيفة الأمعاء