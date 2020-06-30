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مرأة

فى غمضة عين وبدون ملينات.. 5 حيل تخلصك من عسر الهضم

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:28 ص
امساك
امساك
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لمياء الياسين
عسر الهضم والإمساك، مشكلة شائعة لدى الكثيرين يمكن التخلص منها بدون أدوية بحيل سهلة تساعد فى الوقت نفسه محاربة الكوليسترول ومشاكل الأوعية الدموية، يقدمها موقع بولد سكاى الهندى إليك أبرزها..


- بذور الكتان
في حين أن بذور الكتان في حد ذاتها ليست مشبعة بشكل خاص، يمكنك إضافة القليل منها إلى وعاء من دقيق الشوفان أو رشها على سلطة لذيذة لمحاربة الجوع وتخفيف الإمساك في نفس الوقت. توفر ملعقة كبيرة من بذور الكتان في أي مكان من 0.6 إلى 1.2 جرامًا من الألياف القابلة للذوبان.

- بذور عباد الشمس
على الرغم من حجمها الصغير، فإن بذور عباد الشمس حل سحرى لتخفيف الإمساك فيحتوي كوب واحد فقط من هذه البذور على 1 جرام من الألياف القابلة للذوبان و3 جرامات من الألياف الغذائية، وكلاهما يمكن أن يحسن وظيفة الأمعاء.

- البندق
البندق هو خيار آخر ممتاز للوجبات الخفيفة من حيث الأطعمة التي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تخفف الإمساك إضافة إلى أنه يساعد على تقليل ارتفاع الكوليسترول وتحسين صحة القلب فهو غنى بفيتامين E والدهون غير المشبعة والحديد والثيامين.

 - الشعير
إذا كنت بالفعل مصابًا بالإمساك فلا تتنازل عن تناول حبوب الشعير فهى من الحبوب الكاملة المليئة بمجموعة متنوعة من الألياف القابلة للذوبان، بما في ذلك البكتين، والسيلليوم والتى  تساعد على تخفيف الإمساك وحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

- الجزر

تشير العديد من الدراسات إلى أن فيتامين أ نفسه في الجزر الذي يدعم صحة العين يمكن أن يحسن أيضًا صحة الجهاز الهضمي. يوفر كوب واحد فقط من الجزر المطبوخ ما يصل إلى 2.4 جرامًا من الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تخفف وتمنع الإمساك.
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