أكلات عيد الأضحى.. طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة

في عيد الأضحى بطريقة مختلفة عن الأكلات المصرية يمكنك أن تقدمي الكبسة السعودي بـ

مقادير طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة





2 كيلوجرام لحم بعظم

2 كوب أرز بسمتي

2 حبة بصل متوسطة

1 لومي أسود

5 حبات قرنفل

5 حبات هيل

2 عود قرفة

3 أوراق لورا

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل

1 ملعقة صغيرة لومي مطحون

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كاري

2 ملعقة كبيرة سمن









طريقة تحضير الكبسة السعودي باللحمة





1. قطعي بصلة واحدة في وعاء على النار المتوسطة مع نصف كمية السمن وحركي حتى يذبل البصل.

2. أضيفي قطع اللحم وقلبي إلى ان يتغير لونها ثم أضيفي اللومي والهيل والقرفة والقرنفل واوراق الغار والملح والفلفل وقلبهم دقيقتين ثم اغمريهم بالماء لمدة 45 دقيقة.

3. أتركي اللحم ينضج .

4. ضعي البصلة الأخرى المُقطعة مع باقي كمية السمن في وعاء للقلي على نار متوسطة إلى أن يذبل البصل.

5. أضيفي اللومي المطحون والكاري والكمون وقلبي جيدًا. ثم أخرجي اللحم الناضج والفقع من المرق بعد تصفيتهم، ثم أضيفيهم إلى البصل.

6. إغمري الأرز بالماء الفاتر ثم ضعيه في مصفاة.

7. ضعي الأرز في وعاء للطهي ثم أضيفي مرق اللحم بحيث يغطي سطح الأرز ب1 سم وغطي وعاء طهي الأرز الى أن ينضج تمامًا.

8. ضعي الأرز في طبق التقديم وأضيفي خليط الفقع واللحم والبصل على الوجه وقدميه ساخنًا مع السلطة الخضراء والثومية بالهنا والشفا.