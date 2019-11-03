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مرأة

بدون أدوية.. 5 أطعمة للقضاء على عسر الهضم

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:25 م
عسر هضم
عسر هضم
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لمياء الياسين
هناك أطعمة عديدة تساعد فى التخفيف من أعراض عسر الهضم المزعجة، وإليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع "هيلث لاين".

1. البقوليات

يجب الحصول على كمية كافية من الألياف لمحاربة الإمساك، ويمكنك الحصول على نوعين من الألياف من المواد الغذائية مثل الأعشاب القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، في حين أن النوع القابل للذوبان يشكل هلامًا في الجهاز الهضمي ويمكن هضمه بواسطة بكتيريا صديقة بسهولة.

2. الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة غنية بالألياف غير القابلة للذوبان بشكل خاص، يساعد ذلك على تحريك عملية الهضم لديك، مما يساعد على تقليل الألم، ويعد الشوفان خيارا جيدا بشكل خاص لإدخاله في نظامك الغذائي، فهو يحتوي على نوع معين من الألياف القابلة للذوبان يسمى بيتا جلوكان، والتى تساعد في تغذية البكتيريا الصديقة في الأمعاء.

3. القرنبيط

يحتوي على الجلوكوزينات، وهي مادة كيميائية نباتية يمكن تفكيكها بواسطة بكتيريا الأمعاء، بالإضافة إلى محتواه من الألياف غير القابلة للذوبان.

4. الخرشوف

مثل العديد من الأطعمة الغنية بالألياف تساعد ألياف الخرشوف في تغذية البكتيريا الصديقة في أمعائك والحفاظ على صحة الأمعاء.

5. البطاطا الحلوة

غنية بالألياف الصحية للأمعاء، وتحتوي على حوالي 3-5 جرامات لكل وجبة والأكثر من ذلك، تحتوي البطاطا على نوع من الكربوهيدرات المعروفة باسم النشا المقاوم، والذي يمر عبر الجهاز الهضمي بدون هضم، مثل الألياف القابلة للذوبان، فإنه يساعد على تغذية بكتيريا الأمعاء الصديقة ويقلل من الإمساك.
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