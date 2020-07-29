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مرأة

أكلات عيد الأضحى.. طريقة عمل الكباب.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:55 م
طريقة عمل الكباب
طريقة عمل الكباب
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آية التيجي
يعتبر الكباب من أشهي أكلات عيد الأضحى المبارك التي تحمل مذاقا مميزا وشهيا، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل الكباب، الذي يمكن تحضيره بطريقة بسيطة وبنفس مذاق الجاهز، ويقدم مع السلطة، والطحينة.


وقت التحضير: 40 دقيقة
وقت الشوي: ساعة كاملة
تكفي لـ 5 أشخاص


وغالبا ما نعد طريقة عمل الكباب فى المنزل لكننا لا نحصل على نفس مذاق كباب الكبابجي، إلا ان هذه الوصفة سوف تضمن لك نفس المذاق الشهي الذي نتذوقه عند الحاتي لتنال إعجاب عائلتك وأطفالك، وإليكم الوصفة بالتفصيل..




طريقة عمل الكباب 

مقادير طريقة عمل الكباب 

كيلو ونصف ستيك
نصف كيلو بصل أورما
نصف كيلو فلفل ألوان مكعبات
روز ماري فريش
زعتر فريش
بشر برتقال
ملعقة كبيرة خل تفاح
2 ملعقة كبيرة عسل أسود
2 ملعقة كبيرة مستردة
2 ملعقة كبيرة هوت صوص
2 ملعقة كبيرة كاتشب
2 ملعقة كبيرة زيت
ملح
فلفل أسود


طريقة عمل الكباب :

1- نحضر بولة ونضع بها الروز ماري والزعتر وبشر البرتقال، ونخلطهم ببعض ونضع خل التفاح ونضع حوالي كوب من الماء ونضع ملح وفلفل أسود ونخلط مكونات التتبيلة مع بعض ونقطع لحم الكباب قطعا مناسبة ونقعها في التتبيلة ونضع عليهم البصل الأورما والفلفل الألوان المكعبات الكبيرة والقليل من الزيت.


2- نتركهم لمدة نصف ساعة، ويمكن أن نلف البولة بسترتش ونضعها فى الثلاجة ليلة كاملة حتى نحصل على نتيجة مضمونة.


3- نحضر الشواية الجريل الكهربائية، ونضع فى أرضيتها ماء ونضع مع الماء عودين روز ماري وعودين زعتر.


4- نترك الماء حتى يغلى ثم نرفع قطع الكباب من التتبيلة، ونضعها على الشواية حتى تمام التسوية من الجانبين.
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