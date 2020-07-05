صحي ولذيذ.. طريقة عمل الكباب النباتي

يمكن أن يكون الكباب النباتي لذيذًا بنفس القدر ويمكن صنعه بسهولة في المنزل.

وشارك الطاهي الشهير كونال كابور مؤخرًا وصفة كباب نباتي على Instagram.





الشيء المثير للاهتمام هو أنه يمكنك طهوه بالخضروات التي تختارها أو أي شيء متاح في المنزل. بالنسبة للوصفة ، يستخدم Kapur الجزر والفاصوليا والقرنبيط. علاوة على ذلك ، لست بحاجة إلى فرن لهذا ؛ ويمكنك طهيها على الطوافة





المكونات

2 ملعقة كبيرة - سمن

1 ملعقة صغيرة - بذور الكمون

1/4 - جزر مفروم ناعم

1/4 - فاصوليا مفرومة

1/4 - قرنبيط مفروم

ملح للتذوق

1/2 ملعقة صغيرة - مسحوق فلفل أحمر

1 - الفلفل الأخضر المفروم

1 ملعقة صغيرة - مسحوق الكزبرة

1/2 ملعقة صغيرة - مسحوق الكمون

2 ملعقة صغيرة - زنجبيل مفروم

1/2 ملعقة صغيرة - مسحوق الميثي المجفف

1/2 ملعقة صغيرة - Garam Masala

1/2 كوب جبن مبشور

1/2 كوب - بطاطس مهروسة









طريقة

* سخن السمن في مقلاة. أضف بذور الكمون.





* الآن أضف الجزر والفاصوليا والقرنبيط. اقليها بخفة واقليها لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق.









* انقلي الخضار في طبق واتركيها تبرد.





* أضيفي الملح ، ومسحوق الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر. أضف مسحوق الكزبرة ومسحوق الكمون والزنجبيل ومسحوق الميثي المجفف. لهذا ، أضف قليل من جارام ماسالا.





* يضاف الجبن المبشور ، والبطاطا المهروسة.

* تخلط جميع المكونات جيدا.





* بمجرد الانتهاء ، خذ جزءًا من الخليط ولفه حول البحث. كرر مع بقية الخليط.



