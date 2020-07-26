مع اقتراب العيد... طريقة تحضير الكباب المغربي بالطعم الأصلي

الكباب المغربي طعم مختلف وشهي لطبق الكباب الشهير، فكل من قام بتجربة تناوله لا ينسى مذاقه الخاص

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وسنتعرف على أهم أسرار تحضيره بطريقة مختلفة ومميزة وبمكونات بسيطة ستعطي له مذاقه الأصلي الشهير على طريقة الشيف زينب مصطفى.

- أهم ما يميز الكباب المغربي في طعمه ونكهته التوابل المميزة ويتم تحضير خليط من البهارات المغربية لتوضع في التتبيلة ويتشربها الكباب جيدًا، ومن هذه التوابل "زعتر وكزبرة وفلفل حبوب ملون والروز ماري وغيرها من بهارات يمكن التعرف على تفاصيلها ومقاديرها من هنا.



- الاهتمام بتقطيع اللحم المحضر للكباب بأحجام وسط مناسبة وليس كبيرة، حتى يتم تسويتها جيدًا و سريعًا، مع الاهتمام بتناسق حجم جميع القطع حتى يحصلوا على نفس التسوية.





- حتى نحصل على لحم كباب طري غني بالنكهة يجب أن يترك في التتبيلة لعدة ساعات حتى يتشربها بالشكل الكامل كما تزيد من تطرية اللحم حتى لا تستغرق الكثير من الوقت.



- لا يترك الكباب لمدة طويلة على النار يجب متابعته خلال الشواء حتى لا يحرق ويبقى طعمه مر ولونه أسود لهذا يجب الاهتمام بالتقليب المستمر له للحصول على التسوية المثالية.