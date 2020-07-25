يقي من السرطان وله فوائد أخرى.. طريقة عمل مربى العنب الأحمر.. فيديو

مربي العنب، يعشق تناولها الكثير ولها فوائد كثيرة، وبمناسبة موسم العنب، تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل مربى العنب الأحمر بالمنزل بتكلف اقل وبدون مواد حافظة.

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مقادير مربى العنب الأحمر

8 كوب عنب أحمر

6 كوب سكر

عصير ليمون

عسل جلوكوز

طريقة تحضير مربى العنب الأحمر

* يوضع العنب مع السكر على النار حتى يصبح القوام مثل الجيل (من 10 إلى 15 دقيقة)

* ثم يضاف عصير ليمون وعسل جلوكوز

* ينشل الريم من الوجه وتترك على النار حتى يتقل القوام

* ثم تحفظ في برطمان في الثلاجة

* وتقدم

من جانبة كشف الدكتور جميل القدسي أخصائي التغذية و سفير النوايا الحسنة التابعة للامم المتحدة ، يؤكد أن العنب الأحمر يقي الانسان من الاصابة بمرض السرطان لاحتوائه علي مادة «الأكتيفين» المتواجدة ببذور العنب، و هي توفر الحماية بالاصابة من أمراض القلب و التهاب المفاصل و السرطان و بعض الامراض المزمنة.

وأضاف اخصائى التغذية أن العنب الأحمر له الكثير من الفوائد أيضا منها :

1-عسر الهضم :

يساعد العنب في علاج عسر الهضم و تهيج المعدة .

2-سرطان الثدي :

تذكر دراسة حديثة أن العنب الأحمر يساعد في الوقاية من مرض سرطان الثدي و خاصة عند تناوله بشكل يومي .

3-الكولسترول في الدم :

يحتوي العنب علي مركب Pterostilbene الذى يساعد علي خفض مستوي الكوليسترول بالدم .

4-تحسين الرؤية :

العنب جيد جدًا للعيون لأنه غني باللوتين و الزياكسانثين و التي تحافظ علي صحة العين و خاصة مع التقدم في العمر .

5-مرض الزهايمر :

يحتوي العنب علي «الريسفيراترول» و هذا يساعد في تقليل مستويات «البيتيدات» و التي تؤدي إلي زيادة الزهايمر.

«العنب الأحمر» من الفاكهة التى لها الكثير من الفوائد على الصحة منها علاج عسر الهضم وتهيج المعدة وخفض الكوليسترول فى الدم وتحسين الرؤية وغيرها ..

الدكتور جميل القدسي أخصائي التغذية و سفير النوايا الحسنة التابعة للامم المتحدة ، يؤكد أن العنب الأحمر يقي الانسان من الاصابة بمرض السرطان لاحتوائه علي مادة «الأكتيفين» المتواجدة ببذور العنب، و هي توفر الحماية بالاصابة من أمراض القلب و التهاب المفاصل و السرطان و بعض الامراض المزمنة.

وأضاف اخصائى التغذية أن العنب الأحمر له الكثير من الفوائد أيضا منها :

1-عسر الهضم :

يساعد العنب في علاج عسر الهضم و تهيج المعدة .

2-سرطان الثدي :

تذكر دراسة حديثة أن العنب الأحمر يساعد في الوقاية من مرض سرطان الثدي و خاصة عند تناوله بشكل يومي .

3-الكولسترول في الدم :

يحتوي العنب علي مركب Pterostilbene الذى يساعد علي خفض مستوي الكوليسترول بالدم .

4-تحسين الرؤية :

العنب جيد جدًا للعيون لأنه غني باللوتين و الزياكسانثين و التي تحافظ علي صحة العين و خاصة مع التقدم في العمر .

5-مرض الزهايمر :

يحتوي العنب علي «الريسفيراترول» و هذا يساعد في تقليل مستويات «البيتيدات» و التي تؤدي إلي زيادة الزهايمر.

