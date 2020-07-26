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مرأة

4 أطعمة مقلية لا تحب الزيت

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:01 ص
٤ أطعمة مقلية لا
٤ أطعمة مقلية لا تحب الزيت
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أسماء عبد الحفيظ

الأطعمة المقلية لا تحتاج دومًا للتحضير بكمية زيت كبيرة لأنها لن تزيد تسويتها شيئًا إلا في زيادة كمية الزيت الممتصة فقط، ما يزيد من دسمها ويتلف تحضيرها البسيط... لهذا، سنتعرف معًا اليوم على هذه الأطعمة لنحضرها بالطريقة الصحيحة على طريقة الشيف الشربيني. 

البرجر
البرجر من أنواع اللحوم التي يمكن تحضيرها مقلية بطريقة سريعة، ولكنه لا يحتاجا للكثير من الزيت، بل يحتاج لكمية قليلة منه ويمكن تحضيره مقليًا بخليط من الزيت والزبدة أو السمن، للحفاظ على طعمه الخفيف الشهي.

كفتة السمك
معظم أنواع السمك المستخدمة في الكفتة لا تحتاج لتسوية طويلة، فقط كل ما تحتاجه هو الفرم الجيد والتتبيلة، والتشكيل في أصابع متوسطة حتى تتم تسويتها دون زيت كثيف، حتى لا تمتص الكثير منه دون فائدة.

البطاطس المحمرة
البطاطس المقلية دائما ما تحتاج لزيت في تحضيرها ولكن عند تقطيعها وسلقها أولًا قبل القلي فلا تحتاج لكمية زيت قليلة، بل ويمكن الاستغناء عنه وإدخالها الفرن لتكمل تسويتها فقط بتتبيلة مميزة وملعقة زيت فقط، وهو ما يساعدنا على تحضير بطاطس مقلية صحية.

المقليات الناضجة
كافة أنواع المقليات التي تُسوَّى مكوناتها مسبقًا لا تحتاج لزيت كثير لقليها مثل أصابع البطاطس البيوريه والجبنة، أو ما تسمى بالكروكيت، فتلك المكونات تامة النضج وليس نيئة، لهذا، فقط تمر بمرحلة قلي سريع بالقليل من الزيت، للحصول على اللون الذهبي فقط.

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