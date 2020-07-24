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مرأة

بدون أدوية.. 7 أطعمة تعالج تساقط الشعر

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الدكتورة سهام سوقيه استشاري التغذية العلاجية علي صفحتها الشخصية بموقع الفيسبوك الأغذية التي تمنع تساقط الشعر والاسباب المرضية لهذه المشكلة.

 وتقول سوقيه علينا ان نعلم ان هناك أسباب كثيرة لتساقط الشعر:

- كالمشاكل الهرمونية وأدويتها.
- نقص الحديد.
- أدوية منع الحمل.
- مشاكل الغدة الدرقية.
- فقر الدم.
- الحمل.
- علاجات أمراض السرطان.
- عوامل وراثية.
- الصبغات.
- التوتر و التعصيب.
- وبعض المشاكل الجلدية.
.
لهذا يجب القيام بالفحوصات اللازمة و مراجعة طبيب مختص حسب الحالة
.
ومن الأغذية المفيدة والمهمة لصحة الشعر ::
.
السمك 
 اللحوم الحمراء 
 المكسرات النيئة كاللوز و الجوز 
الورقيات الخضراء الداكنه كالسبانخ والجرجير 
 الفول 
 العدس 
 البيض.
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