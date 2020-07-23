وداعا للتساقط والهيشان والتجاعيد.. هاني الناظر يقدم العلاجات الكاملة لمشاكل الشعر





ولذلك نشر الناظر منشورا مجمعا عن مشاكل الشعر ، والكثير من الأشخاص يبحث عن البوست المجمع للدكتور هاني الناظر.. لذلك نقدم ما كتبه علي صفحته:





مشاكل الشعر :

متي تعاني من مشكلة سقوط الشعر المرضية ؟

اذا وجدت يوميا علي المخدة الصبح اكثر من ١٢٠ شعرة فهذا يعني ان الشعر يتساقط تلقائيا دون اي شد .









الشعر الذي يتساقط في المشط والفرشاة وأثناء الغسيل

لا خوف منه لانه يقع علشان يطلع جديد مكانه .. اذن ماهو العلاج المناسب لسقوط الشعر ؟ كبسولات Royal Vit G واحدة بعد الافطار يوميا من شهرين لثلاثة ومعاها حمامات زيت لوز حلو مرتين اسبوعيا .









أفضل شامبو

كل أنواع الشامبو تصلح ولكن فيه نوعين كويسين StrongVille Shampoo وفي VB Styling shampoo .









أفضل علاج للشعر الهايش

zero frizz serum او StrongVille cream .. .









علاج قشرة الشعر

كلما غسلنا شعرنا ندهن فروة الرأس بأي نوع من انواع شامبوهات القشرة ونتركه علي فروة الرأس حوالي عشر دقائق ثم نشطفه.





هل كل كريمات فرد الشعر بها كراتين او بروتين او كولاچين او غيرها فعلا خطيرة ؟

خطيرة جدًا علي الصحة والشعر والجلد وممكن تأثيرها يظهر بعد ثلاث او اربع مرات .





ماذا عن الكرياتين اذا كانت زيرو فورمالين ؟

اذا كانت زيرو فورمالين تضر الشعر.









هل النوع البرازيلي للفرد آمن وليس خطيرا ؟

البرازيلي مثل الهندي مثل الامريكاني الجميع خطير وضار علي الشعر.





ما المناسب لفرد الشعر ؟