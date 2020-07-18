وصفة الهنود .. بمكون واحد عالج تساقط الشعر

تغير الجو احد أسباب تساقط الشعر ويعد الطقس الرطب المفرط اكثر ما يؤثر علي الشعر، حيث تقول الدراسات الحديثة إن الشعر لديه القدرة على تبادل جزيئات الماء بالهواء الجاف والرطب أثناء الرياح الموسمية ، ويتفاعل الشعر مع الرطوبة من خلال التغيرات الجزيئية ، مما يدفع جزيئات الماء نحو الشعر.

















ونتيجة لذلك ، يتم امتصاص الرطوبة المنقولة بالهواء بواسطة خيوط الشعر ، مما يجعلها منتفخة في كثير من الأحيان. لكن الامتصاص ليس متجانسًا. لذلك ، قد يمتص جزء من الشعر رطوبة أكثر بكثير من جزء آخر ، مما يؤدي إلى عقد غير مرغوب فيه ، والتواء ، وانحناء وتسبب تساقط الشعر ، يذكر skinandhairacademy.in.









ومع ذلك ، هناك بعض العلاجات التي يمكنك تجربتها لتقليل تساقط الشعر أثناء الرياح الموسمية. على سبيل المثال ، يمكنك تجربة شامبو صحي ، مصنوع من صودا الخبز وزيت شجرة الشاي وخل التفاح. بصرف النظر عن ذلك ، يجب عليك أيضًا التحقق من الأطعمة التي تتناولها. شاركت أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار مؤخرًا بعض النصائح الغذائية لمنع تساقط الشعر خلال الموسم.







