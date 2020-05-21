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حكاية أكلة.. الكباب من أكل الجنود فى الغزوات إلى طبق مميز فى مصر

الخميس 21/مايو/2020 - 05:59 م
حكاية أكلة الكباب
حكاية أكلة الكباب
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نهى هجرس
يعد الكباب من الأكلات المصرية المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ويختلف الكثير من الأشخاص حول طريقة إعدادها فهى تختلف من كل بلد عن الأخرى، ولكن فى مصر له مذاقه الخاص.

وأختلف الكثير حول أصل الكباب فالبعض يقول إن الأصل من بلاد الشام، والبعض الآخر يقول إن الأصل من شبه الجزيرة العربية نظرًا لتربيتهم الماشية وطبيعتهم الصحراوية.

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ويقال إن الكباب له تاريخ متصل بالحرب، وأنه فى الأصل عثمانى،  والجنود الأتراك أول من بدأوا فى عمل الكباب، وذلك خلال جلوسهم أوقات طويلة فى الصحراء، وعدم القدرة على طهى وأعداد الطعام.

فقام البعض منهم باستخدام سيوفهم لشواء اللحوم في حرائق الحقول المفتوحة خلال غزوهم للأناضول، والبعض يقول إن اسم الكباب قد لا يكون هذا أول استخدم لطهي اللحم على نار مفتوحة ، ولكن اسم كباب اكثر اسم علق فى الأذهان.

وأصبح الكباب فى الوقت الحالى من الأكلات المميزة، والتى يحرصون على تواجدها فى المائدة المصرية، وتختلف طرق تتبليها من مكان لآخر مع أختلاف المذاق من كل بلد لغيرها.
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