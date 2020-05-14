زي المحترفين.. طريقة عمل كباب حلة.. فيديو

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يمكنك تقديم اللحم بطريقة مختلفة بدلًا من المطبوخ أو المسلوق، إليكي طريقة عمل كباب حلة للشيف حسن ..





مكونات كباب حلة :

نصف كيلو لحم مقطع مكعبات

كمية من البصل تساوي اللحم

ملعقة سمن وملعقة زيت

كوب ماء ساخن

ملح وفلفل وجوزة الطيب





ضيفي السمن و الزيت في الوعاء

ضيفي اللحم في السمن

اتركيها دقائق حتى تتماسك مع السمن

استمري في تقليبها على النار

ضيفي لها الماء الدافئ كي تنضج قليلا

ضيفي كمية البصل المقطع شرائح واستمري في التقليب

ضيفي الملح والفلفل وجوزة الطيب والبهارات التي تفضلينها

اسكبي كوب من الماء الدافئ وغطي الاناء حتى تنضج على نار هادئة .

تحتار النساء يوميًا في رمضان في أفكار الأكلات المقدمة على سفرتها، فقد اعتاد الجميع على تقديم أصناف مختلفة وشهية على سفرة رمضان، ومنها اللحم بطرق إعداده المختلفة.