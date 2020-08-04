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فن

أحلام تدعو لأمل عرفة بالشفاء بعد إصابتها بكورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
حرصت الفنانة أحلام علي دعم صديقتها الفنانة أمل عرفة بعد اصابتها بفيروس كورونا .

كتبت أحلام عبر حسابها على "توتير: "سلامة قلبك ربي معاك ويحرسك ويجعل ما جاك تكفير.. اعذريني يا غالية تو اسمع الخبر والله إنك غالية وربي يرفع عنك وعن كل الناس.. بحبك".


من ناحية أخري أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.


وكتبت، أمل عرفة، في منشورها على فيسبوك: «خمس أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي بكوروناية بنت حلال، وبما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي، رغم إنو الألم كافر، أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير».


وتابعت، عرفة: «الكمامة كانت رفيقتي، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبا كانوا برفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب به جميعًا، انتبهوا ع الكبار بالعمر، انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة، انتبهوا من الاستهتار».


وأضافت: «بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير، استمتعوا كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة .. شكرًا للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان».

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