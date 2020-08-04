بيروت تستغيث.. سعد الحريري: خسائر الانفجار أكبر من الوصف

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، أن حجم الخسائر في بيروت أكبر من أن يوصف، وذلك عقب الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء.





وقال "الحريري"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "بيروت تستغيث والاعصار الذي أصابها يدمي القلوب. الكلّ مدعو إلى نجدتها والتضامن مع أهلنا في كل الأحياء التي تضررت".





وأضاف أن حجم الخسائر أكبر من أن يوصف، لافتا إلى أن الخسارة الأكبر هي سقوط عشرات القتلى والجرحى، مضيفا "نسأل الله أن يحمي عاصمتنا وشعبنا من كل مكروه".





وفي أعقاب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، أكدت قناة "LBCI" اللبنانية أن رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته.





وذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق، أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".





وبعد ذلك أكدت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.



