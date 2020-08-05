AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. فيل ينجو من الدهس أسفل قطار بإعجوبة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:23 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

كشفت لقطات صادمة لفيل يهرب من الموت ، بعد عبوره نحو قضبان سكة حديد، لحظة مرور قطار على القضبان، حيث كاد القطار يفرم الفيل أسفل عجلاته.


و تظهر الصورة ، التي التقطتها مصورة الحياة البرية روباك داستيدار ، الخطر الذي يداهم  الأفيال  بأحد الغابات  الهندية بعد بناء خط قطار يمر مباشرة عبر الغابة.


وتوضح الصور الملتقطة، أحد الأفيال هو يعبر قضبان السكة الحديد، في حين يتم قطار يدهسه لولا إبطاء سرعته في اللحظات الأخيرة قبل أن يفر الفيل تحت عجلاتها.


أقرأ أيضا:

أمام عيني طفلها.. محاولة اغتصاب مذيعة شهيرة على متن قطار بأوكرانيا


 ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"،  يلقى  العشرات من الأفيال مصرعهم  كل عام  إثر اصطدمهم  بالقطارات ، ليتم  تقليل سرعة القطارات في محاولة لإنقاذ حياة الأفيال.


وبحسب مسؤولي الحياة البرية ففي السنوات الخمس الماضية ، لقي ما لا يقل عن 26 فيلًا مصرعًا وأصيب العشرات إثر إصطدامهم بالقطارات على امتداد المسار بالقرب من حدود نيبال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فلترقد بسلام.. اعتقال رجل في الهند قتل أنثى فيل حامل أطعمها ثمرة أناناس مفخخة

حل لغز موت 350 فيلا بدون سبب في بلد أفريقي

نجا بأعجوبة .. رضيع يُدهس أسفل عجلات عربة مسرعة ويخرج دون خدوش .. فيديو

غير مطمئن.. فيروس غامض يتفشى بين الأفيال في بتسوانا.. وعلماء يخشون انتقاله للإنسان

فيديوجراف.. فيروس غامض في أفريقيا ينتقل من الفيلة للبشر

ترشيحاتنا

حكم تشغيل القرآن الكريم في المحلات وعدم الاستماع إليه.. الإفتاء تجيب

تورط تركيا في تفجير بيروت.. خبير يكشف بالأدلة الأسباب والدوافع

من غرفة العمليات.. فيفى عبده تحتفل بمولود ابنتها هنادى.. شاهد

بقوة قنبلة نووية .. صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار المروع بـ ميناء بيروت | فيديو وصور

ماجدة الرومي عن انفجار بيروت: مدبر

مدبولي: لم نتوقف عن العمل أو تنفيذ برامج التنمية رغم جائحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

كاتي بيري تتصدر غلاف بيبول في شهور حملها.. صور

طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة