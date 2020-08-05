شاهد.. فيل ينجو من الدهس أسفل قطار بإعجوبة

كشفت لقطات صادمة لفيل يهرب من الموت ، بعد عبوره نحو قضبان سكة حديد، لحظة مرور قطار على القضبان، حيث كاد القطار يفرم الفيل أسفل عجلاته.

و تظهر الصورة ، التي التقطتها مصورة الحياة البرية روباك داستيدار ، الخطر الذي يداهم الأفيال بأحد الغابات الهندية بعد بناء خط قطار يمر مباشرة عبر الغابة.

وتوضح الصور الملتقطة، أحد الأفيال هو يعبر قضبان السكة الحديد، في حين يتم قطار يدهسه لولا إبطاء سرعته في اللحظات الأخيرة قبل أن يفر الفيل تحت عجلاتها.

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ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، يلقى العشرات من الأفيال مصرعهم كل عام إثر اصطدمهم بالقطارات ، ليتم تقليل سرعة القطارات في محاولة لإنقاذ حياة الأفيال.

وبحسب مسؤولي الحياة البرية ففي السنوات الخمس الماضية ، لقي ما لا يقل عن 26 فيلًا مصرعًا وأصيب العشرات إثر إصطدامهم بالقطارات على امتداد المسار بالقرب من حدود نيبال.