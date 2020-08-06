مصممة مجوهرات .. وفاة هالة طياح بـ انفجار لبنان

وكشفت مصادر أمنية لبنانية عن أن انفجار مرفأ بيروت سببه شرارة داخل العنبر رقم 12 والذي تم تخزين فيه 2750 طنًا من نترات الأمونيا التي تم تفريغها من سفينة عاطلة منذ 6 سنوات داخل حاوية مفرقعات



