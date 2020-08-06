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مرأة

مصممة مجوهرات .. وفاة هالة طياح بـ انفجار لبنان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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آلاء حسن
توفيت ضمن ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مصممة المجوهرات اللبنانية هالة طياح، وقد غرد بعض المشاهير معلنين الخبر بكثير من الحزن والألم لفقدانها في هذة الظروف العصيبة. 

هالة صباغ طياح، هي أم لثلاثة أولاد، وسيدة أعمال ومصممة مجوهرات، وكانت أول من رسم خريطة لبنان ونفذها بالذهب لترتديها معظم السيدات اللبنانيات من خلال مجموعتها التي حملت اسم "أبقِ لبنان قرب قلبك".


وكشفت مصادر أمنية لبنانية عن أن انفجار مرفأ بيروت سببه شرارة داخل العنبر رقم 12 والذي تم تخزين فيه 2750 طنًا من نترات الأمونيا التي تم تفريغها من سفينة عاطلة منذ 6 سنوات داخل حاوية مفرقعات.

وقالت المصادر لشبكة "نداء الوطن" اللبنانية المحلية: "الشرارة ناتجة عن عملية تلحيم نافذة العنبر هي التي أدت إلى اشتعال حريق في المكان وسرعان ما تمددت نيرانه لتخلف أكثر من انفجار صغير بلغ مادة الأمونيوم شديدة الاشتعال فحصل ما حصل".



مصممة مجوهرات .. وفاة هالة طياح بـ انفجار لبنان
مصممة مجوهرات .. وفاة هالة طياح بـ انفجار لبنان
مصممة مجوهرات .. وفاة هالة طياح بـ انفجار لبنان
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