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منوعات

خلال مقابلة فيديو.. تحطم المكتب فوق صحفية بي بي سي إثر انفجار بيروت| فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:11 ص
انفجار بيروت - صحفية
انفجار بيروت - صحفية بي بي سي
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عزة عاطف
في مشهد مفزع، وثق لحظة مرعبة تعرضت لها صحفية "بي بي سي" العربية؛ بعدما تحطم مكتبها فوق رأسها خلال مقابلة على الهواء؛ إثر انفجار مرفأ بيروت الذي خلف آلاف الضحايا.

كانت «مريم التومي» تجري مقابلة صحفية مع «فيصل الأصيل»، مدير المشاريع في الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، عندما ضرب الانفجار العاصمة اللبنانية أمس.

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سقطت مريم على الأرض واختبأت تحت المكتب لحماية نفسها من الضربة، بينما كان الأصيل يراقبها في ذعر عاجز عن التدخل.

كانت مريم تصرخ في ألم ما أثار قلق الأصيل والمرأة بجانبه، لكنها تمكنت من الفرار دون أن تصاب بأذى.

يبعد مكتب مريم تومي حوالي 1.5 ميل من مركز الانفجار من ميناء بيروت، وبينما كانت تتحدث إلى الأصيل فجأة ظهر صوت فرقعة في الخلفية كما بدأ الأثاث في الاهتزاز.

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