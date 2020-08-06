بعد انفجار بيروت.. عاصي الحلاني يهاجم سياسيين بأغنية جديدة.. شاهد

نشر الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو لأغنيته الجديدة "على مين متكلين" بعد انفجار بيروت الذي تسبب في دمار هائل، وأدى إلي وفاة المئات وإصابة الآلاف.





وكتب عاصي الحلاني على الفيديو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا "بيروت على مين متكلين". "بيروت على مين متكلين".





يشار إلى أن الأغنية من كلمات طليع حمدان، ألحان عاصي الحلاني، توزيع توني سابا، ماستر محمد المقهور.





وحصد الفنان عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020.







