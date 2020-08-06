AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إيرادات الغسالة تتخطى نصف مليون جنيه.. أمس

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:32 م
فيلم الغسالة
فيلم الغسالة
Advertisements
محمد نبيـل
تخطت إيرادات فيلم "الغسالة" أمس الأربعاء نصف مليون جنيه مصري، بإجمالى يقترب من 7 ملايين جنيه منذ طرحه في دور العرض.


وتدور أحداث فيلم الغسالة؛ حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التى تمنعه من الارتباط بحب حياته، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية.

فيلم "الغسالة" يشارك فى بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلام وبيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد حاتم وهنا الزاهد يستثمران "قصة حب" في إنجاح "الغسالة"

خيال علمي وكوميديا وأكشن.. ماذا يوجد داخل «الغسالة»؟!

4 ملايين مشاهدة لإعلان فيلم الغسالة على مواقع التواصل الاجتماعي

يبدأ عرضه أول أيام العيد.. درس فيزياء في البوستر الرسمي لفيلم الغسالة

بطولة محمود حميدة.. شاهد الإعلان الرسمي لفيلم الغسالة

سفر عبر الزمن.. جنان علمي في إعلان فيلم الغسالة

ترشيحاتنا

لسة عارف حالا.. حسين الشحات يسخر من شائعة قرب انضمامه لبيراميدز

مارلين مونرو الشرق.. معلومات عن سناء مظهر في ذكرى رحيلها

اتفاق تاريخي.. تفاصيل مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

إحالة دعوى مطالبة محمد رمضان بـ25 مليون جنيه تعويضا للطيار الموقوف للخبراء

التدخين يقلل من سعر سيارتك .. تعرف على السبب

شاهد.. مراسم توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان

AdvertisementS

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

اتفاق تاريخي.. تفاصيل مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

هل الأكل على جنابة يورث الفقر.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

نزلة البرد تساعد المناعة على قتل فيروس كورونا.. اعرف السر

أثار جدل السوشيال ميديا| كواليس لم تراها في حوار عصام الحضري مع ميدو