إيرادات الغسالة تتخطى نصف مليون جنيه.. أمس

وتدور أحداث فيلم الغسالة؛ حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التى تمنعه من الارتباط بحب حياته، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية.



