شاهد.. لقطات جديدة من عمليات انتشال ضحايا انفجار مرفأ بيروت

نشرت قناة "إل.بي.سي" اللبنانية، مساء اليوم، لقطات جديدة توثق جهود عمليات الدفاع المدني اللبنانية في انتشال جثث ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي هز العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.





وكان مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي توقيف 16 شخصًا بينهم مسئولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار.





وكان مصرف لبنان المركزي، قد جمد في وقت سابق الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.



