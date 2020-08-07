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أخبار البلد

إيبراشية منفلوط تقرر فتح أديرتها أمام الزائرين

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:21 ص
دير الأمير تادرس
دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي ببنى شقير
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سامح سلام
أعلنت إيبارشية منفلوط عن أن دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي ببنى شقير قرر فتح أبوابه لاستقبال الزائرين طوال أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

كما أعلنت الإيبارشية عن أن دير السيدة العذراء والأمير تادرس يفتح أبوابه أيضا طوال أيام الأسبوع من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة مساء، كما دعت جميع الزائرين على ضرورة الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية.

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وأعلن دير الأنبا برسوم العريان بمنطقة المعصرة في وقت سابق اليوم عن فتح أبوابه لاستقبال الزائرين طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

وذكر بيان صادر اليوم عن دير القديس الأنبا برسوم العريان أنه سيفتح أبوابه اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من قبل الزائرين.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، رجل الأعمال منصور عامر، في المقر البابوي بالقاهرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  - في تصريح له - إن قداسة البابا تواضروس الثاني أهدى الضيف كتابًا من تأملاته بعنوان "هكذا توافقت أخلاقنا".
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