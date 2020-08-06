أهداه كتابا من تأملاته.. البابا تواضروس يستقبل منصور عامر بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، رجل الأعمال منصور عامر، في المقر البابوي بالقاهرة.









وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن قداسة البابا تواضروس الثاني أهدى الضيف كتابًا من تأملاته بعنوان "هكذا توافقت أخلاقنا".









وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خلال اتصال هاتفى في وقت سابق اليوم بغبطة البطريرك بشارة الراعى بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان، عن تأثره الشديد بهذا الحادث المؤسف، مؤكدًا مساندته للشعب اللبناني في هذه المحنة المؤلمة، وأنه يصلي لأجل جميع المضارين والمتألمين في لبنان.









واطمأن قداسة البابا تواضروس الثاني على الوضع الجارى في لبنان عقب حادث الانفجار الذي وقع بميناء بيروت أول أمس والذي خلف عشرات القتلى ومئات المصابين، إلى جانب تدمير العديد من المنشآت والممتلكات.







