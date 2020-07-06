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توك شو

رئيس حي المعصرة يوضح تفاصيل ضبط مواد غذائية مخزنة داخل أحد الجراجات.. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:02 ص
رئيس حي المعصرة اثناء
رئيس حي المعصرة اثناء تفقده جراج العقار
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اسراء صبري
قال أيمن جبريل، رئيس حي المعصرة، إن ظاهرة استغلال مداخل الجراجات في تخزين سواء سلع غذائية أو غيرها منتشرة تلك الأيام، حيث تم التشديد عليها.

ونوه "جبريل" خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى المصرية"، أن قانون اعمال البناء والإشتراطات البنائية أكد على اشتراطات توفير أماكن لإيواء السيارات، متابعا: أن صاحب العقار الذي يتقدم برخصة لبناء عقار بيشترط إلزامه بتوفير مكان لإيواء السيارات، وذلك فيما يخص المدن.

وتابع : أن في حالة تغيير نشاط أماكن إيواء السيارات إلى أي نشاط ما، فهذا لا يجوز، وفقا لقانون اعمال البناء والأشتراطات البنائية، مشددا "الجراج للجراج فقط".

وأضاف أنه اثناء تطيرات بعض الشوارع بحي المعصرة، فوجئت بوجود مايقارب من 20 أو 30 سيارة أمام برج سكني، وبالتالي شعرت بوجود خطأ ما.

وفي السياق قال، بالفعل فوجئت أن صاحب العقار يستخدم الجراج للتخزين وسيارات سكان العقار متواجدة بالخارج في الشارع، وبالفعل أتخذنا الإجراءات تجاه تلك الواقعة وصاحب العقار وتم تحويلها إلى النيابة العامه.
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