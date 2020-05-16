السجن 5 سنوات لشخص وبراءة آخر في قضية خلية المعصرة

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بـ محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، المتهم أحمد على بالسجن 5 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته هو وآخر بالقضية المعروفة بـ "خلية المعصرة" والصادر ضدهما حُكم غيابي بالسجن المؤبد.
كما قضت المحكمة ببراءة المتهم جمال عبد الرؤوف عبد الرحمن حسن من جميع التهم المنسوبة إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار رأفت زكي محمود وعضوية المستشارين مدحت عبد الكريم عبد العزيز وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور المستشار مصطفى أحمد زكي، رئيس بنيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان ولاتهامهم أيضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل، وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة، وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.