السجن 5 سنوات لشخص وبراءة آخر في قضية خلية المعصرة

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بـ محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، المتهم أحمد على بالسجن 5 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته هو وآخر بالقضية المعروفة بـ "خلية المعصرة" والصادر ضدهما حُكم غيابي بالسجن المؤبد.





كما قضت المحكمة ببراءة المتهم جمال عبد الرؤوف عبد الرحمن حسن من جميع التهم المنسوبة إليه.





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صدر الحكم برئاسة المستشار رأفت زكي محمود وعضوية المستشارين مدحت عبد الكريم عبد العزيز وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور المستشار مصطفى أحمد زكي، رئيس بنيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.





كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان ولاتهامهم أيضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل، وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة، وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.