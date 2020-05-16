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حوادث

تأجيل محاكمة بديع و71 آخرين في اقتحام قسم شرطة العرب لـ 27 يونيو

السبت 16/مايو/2020 - 11:35 ص
القيادي محمد بيع
القيادي محمد بيع
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أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسات إعادة محاكمة محمد بديع و71 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بينهم 62 متهما محبوسين، و10 آخرين مفرج عنهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام قسم شرطة العرب" لـ 27 يونيو إداريا.

ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة في الجلسة القادمة الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين.

تعقد الجلسات برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد على .

وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

كما تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الامن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.
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