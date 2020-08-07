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اقتصاد

لو عندك بطاقة تموين.. الوزارة تطلق خدمات إلكترونية جديدة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات، عن تحديث خدماتها والتوسع في ميكنة منظومة التموين.
 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة نفذت استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقة الدعم، في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.

وأشار المصيلحي، إلى تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحة قبل ذلك كالنقل من محافظة لأخرى والفصل الاجتماعي، وإعادة إرسال الرقم السري بالإضافة إلى الخدمات التي كانت تتواجد على الموقع مسبقًا في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

وأكد الدكتور  عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات أنه تم زيادة الأمان بالنسبة للمواطن على موقع دعم مصر بتخصيص (رقم سري) لمرة واحدة لكل طلب لضمان أن المواطن صاحب البطاقة هو من يقوم بطلب خدماته.

وطالب مدكور المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بضرورة إدخال رقم الهاتف الخاص بهم لتسهيل التعامل ووصول الرسائل على هاتفه الخاص، مشيرا إلى إدخال ١٠ مليون مواطن من أصحاب البطاقات التموينية لهواتفهم.
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