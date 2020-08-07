السعودية تسجل 1567 إصابة جديدة بـ كورونا و1859 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 1859 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 248948.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1567 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 285793 حالة.



وأكدت الصحة السعودية تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3093 حالة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33752 والحالات الحرجة 1892 حالات.

