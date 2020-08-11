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سيارات

5 علامات تدل على مشكلة في فتيس السيارة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:00 م
علامات تدل على مشكلة
علامات تدل على مشكلة في فتيس السيارة
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اشرف عطية
إحدى أكثر المشاكل المزعجة التي يواجهها سائق السيارة هو تعرض الفتيس للتلف أو الأعطال سواء كان الفتيس مانيوال أو أوتوماتيك، وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع . 

ونوضح عبر النقاط التالية، علامات تدل على مشكلة في فتيس السيارة المانيوال والأوتوماتيك: 

1- مواجهة صعوبة شديدة في تغيير أوضاع الفتيس. 

2- إضاءة لمبة الأعطال الخاصة بالفتيس تنذر بوجود مشكلة فنية به.

3- عند قيادة سيارة بفتيس مانيوال ومواجهة مشكلة خروج الفتيس من النقلة الواحدة ودون تدخلك فهذا يشير إلي وجود مشكلة في الأسطوانة والديسك وعلبة التروس. 

4- تأخير انطلاق السيارة وبطء التسارع يدل على وجود مشكلة في الفتيس. 

5- تسرب الزيت من الفتيس يدل على وجود مشكلة ويجب عدم التحرك بالسيارة قبل قياس مستوى زيت الفتيس. 

عند مواجهة أي من هذه الأعطال والمؤشرات يجب أن لا تتردد في زيارة الميكانيكي؛ لحل المشكلة قبل تفاقمها، لأن إصلاح العطل فور حدوثه يوفر عليك أعطالا أخري ويوفر عليك الوقت والجهد والمال.

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