أنواع الصدأ التي تصيب السيارة.. وكيف يتم التخلص منه

تشوه المظهر الخارجي والداخلي لللسيارة وتقلل من قيمتها عند إعادة البيع مرة أخرى، وعند إهماله ينتشر في السيارة بسرعة فائقة. من أكثر الاشياء المزعجة التي تواجة السائقين هي إصابة السيارة بالصدأ بمرور الوقت، لأنها





عندما يمر الوقت يصعب معالجتة بسهولة ولكن إن تداركت المشكلة مبكرا يكون العلاج سهلا، وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع لتوضيح الصدأ و كيف يتم معالجتة بشكل آمن.





انواع الصدأ:





1- الصدأ السطحي





الصدأ السطحي يكون عبارة عن المرحلة الأولى التي يتكون فيها الصدأ، ويؤثر فقط على الطبقة الخارجية للصاج، و في اول تكوينة علي القشرة الخارجية للطلاء يسهل معالجتة .





2-الصدأ العميق





الصدأ العميق يعتبر المرحلة الثانية لوجود الصدأ، ويبدأ علي شكل ثقوب صغيرة في الصاج، و يتكون عند اهمالة في مرحلتة الاولي، فمع مرور الوقت تتفاعل الاملاح و المواد الكيميائية و تتسبب في تأكل المعادن و ظهور الثقوب .





3-الصدأ المنتشر





الصدأ المنتشر هو المرحلة الاخيرة للصدأ، حيث ينتشر في أماكن كثيرة في السيارة محدثا ثقوب كبيرة و تشوهات في الصاح و في هذة الحالة يصعب معالجتة بل يتم اسئصال الجزء المصاب و استبدالة بجزء جديد و تتم هذة العملية عن طريق سمكري محترف .





كيفية إزالة الصدأ :





إزالة الصدأ في مراحلة الاولي امر بسيط يمكن ان تقوم بة بنفسك و بدون فني عن طريق استخدم ورق صنفرة للتخلص من قشرة الصدأ في المنطقة المصابة، ثم تستخدم مادة لإزالة الصدأ.





بعد اتمام عملية الصنفرة و الحصول علي سطح ناعم بدون صدأ قم بطلاء الجزء المتضرر بنفس لون السيارة و قم برش طبقة خفيفة ، واتركها تجف لعدة دقائق، وكرر هذة العملية، و في اليوم التالي استخدم الصنفرة لتنعيم السطح ، ثم بعد ذلك اغسلها جيدا بالماء و الصابون .









وبالنسبة للصدأ في المرحلة الثانية والثالثة فيصعب علاجه بنفسك، و يجب الذهاب لفني ليقوم بإزالة الجزء المتضرر بالكامل، و يستبدلها بقطعة جديدة و يقوم بلحمها في الصاج و صنفرتها و رشها بأحتراف لتنقذ ما يمكن انقاذة من صاج السيارة.